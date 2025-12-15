ГД 16 декабря обсудит проект о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что более 13 млн человек из числа гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная дума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Инициативой предлагается установить новую памятную дату России "19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что более 13 млн человек из числа гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. "Наш долг - сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа", - добавил председатель Госдумы.

19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Именно в нем впервые были официально зафиксированы факты целенаправленной и масштабной политики нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.