МИД РФ назвал модель сосуществования культур в Казани примером для многих стран

Замглавы дипведомства Сергей Вершинин назвал Казань ярким, самобытным городом, местом пересечения культур и религий

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Модель гармоничного сосуществования разных культур и религий в Казани является хорошим примером для многих государств мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на презентации "Казань - культурная столица Исламского мира" для дипломатического корпуса стран Исламского мира, федеральных министров и представителей международных организаций.

"Выбор в пользу столицы Татарстана заслуженный. Казань - яркий, самобытный город, место пересечения культур и религий. Здесь на протяжении столетий в мире и согласии проживают представители разных национальностей и конфессий. Убеждены, что такая модель гармоничного сосуществования может служить хорошим примером для многих стран мира. И все это, несомненно, делает Казань уникальной площадкой демонстрации всего многообразия России, для развития межцивилизационного и межконфессионального диалога для продвижения ценностей мира, взаимопонимания и терпимости", - подчеркнул он.

Замминистра выразил уверенность в том, что мероприятия, запланированные в рамках масштабной программы за 2026 год, послужат популяризацией лучших достижений российской культуры и будут способствовать дальнейшему наращиванию гуманитарных связей между Россией и Исламским миром, упрочению атмосферы дружбы и доверия.

Мероприятие проходит в Доме приемов МИД России. В нем приняли участие в том числе министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", глава Татарстана Рустам Минниханов, послы разных стран.

Оркестр народных инструментов Татарстана приветствовал участников мероприятия исполнением национальной музыки. В рамках мероприятия развернута экспозиция, где представлены Коран, коранницы, рукопись XVII века, ювелирные украшения, национальные костюмы, изделия татарских мастеров-кожевенников.