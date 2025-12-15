СПЧ: ВСУ продолжают использовать террористические методы

Ежедневно проводятся намеренные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и населенных пунктов, говорится в сопроводительном письме главы совета Валерия Фадеева

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Войска Украины не прекращают использование террористических методов ведения войны, в том числе намеренно обстреливая мирные населенные пункты. Об этом говорится в подборке материалов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против военнослужащих и гражданского населения.

Как сообщает Telegram-канал совета, новая подборка материалов, в которую вошли факты нарушений ВСУ норм международного права за июль-сентябрь 2025 года в ДНР, ЛНР, Курской, Белгородской и Брянской областях, будет разослана примерно по 2 тыс. адресов: в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам.

"Войска Украины не прекращают использовать террористические методы ведения войны. Ежедневно проводятся намеренные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и населенных пунктов. Беспилотные аппараты целенаправленно охотятся за мирными людьми. Официальный Киев последовательно продолжает репрессии в отношении верующих Украинской православной церкви", - говорится в сопроводительном письме главы СПЧ Валерия Фадеева.

Как сообщили в совете, среди свидетельств: целенаправленные уничтожения украинскими беспилотниками машин скорой помощи, намеренные атаки на 38 храмов и часовен в Белгородской области, убийства украинскими дронами украинских военнослужащих, которые сложили оружие и пытались сдаться в плен, пытки политзаключенных в Одессе, по факту которых СПЧ в сентябре обращался к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

"Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей любых форм поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в сопроводительном письме.

Совет с весны 2022 года регулярно рассылает такие подборки.