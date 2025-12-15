Мосгордума предлагает ввести в федеральное законодательство понятие "зооклуб"

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что столичные парламентарии предлагают предусмотреть в соответствующем федеральном законе лицензирование деятельности зооклубов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников представил на заседании комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства разработанную в столичном парламенте инициативу о "зооклубах". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного парламента.

"Законодательное регулирование досуга с участием животных должно прежде всего учитывать необходимость гуманного отношения к ним и обеспечение безопасности гостей. Формат заведений, где посетителям предлагают общение с животными, востребован. Особенно - в больших городах. Формально контактные зоопарки запрещены с 2020 года, но на практике подобные заведения продолжают работать под видом антикафе, игровых комнат и даже зоопарков", - сказал Шапошников, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее по инициативе председателя столичного парламента на площадке Московского зоопарка был проведен круглый стол с участием представителей органов власти, благотворительных фондов, владельцев антикафе, зоологов. "По итогам обсуждения Московская городская дума вместе с экспертами разработала предложения по изменению федерального закона "Об ответственном обращении с животными". В целях обеспечения регулирования предлагаем, во-первых, ввести в законодательство понятие "зооклуб", которое бы учитывало особенности досуговых учреждений с животными и выделяло их из категории зоопарков или цирков. Деятельность таких зооклубов будет допускать физический контакт с животными", - подчеркнул спикер Мосгордумы.

По его словам, также столичные парламентарии предлагают предусмотреть в соответствующем федеральном законе лицензирование деятельности зооклубов. Лицензионные требования при этом могут быть упрощены по сравнению с требованиями к зоопаркам.

"В-третьих, считаем необходимым конкретизировать запрет на контактные зоопарки, предусмотрев строгое регулирование использования животных в культурно-зрелищных целях с применением физического контакта. То есть установить на подзаконном уровне правила содержания и использования животных в зооклубах. Мы предполагаем, что для зооклубов должны действовать правила, аналогичные зоопаркам, возможно с некоторыми особенностями. В частности, привлеченные нами эксперты предлагают использовать для зооклубов тот же перечень разрешенных животных, что и для зоопарков", - пояснил Шапошников.

Он уточнил, что если эти подходы будут принципиально одобрены, также потребуются изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам обсуждения комиссия Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства поручила председателю Мосгордумы продолжить проработку инициативы с учетом результатов мониторинга реализации запрета на функционирование контактных зоопарков в субъектах Российской Федерации и позиции федеральных и региональных органов власти.