Посольство РФ в Австрии: конфискация активов РФ окажет разрушительный эффект

Мировая экономика освободится от бремени западного доминирования и получит новый импульс к построению многополярной финансовой системы, отметил пресс-секретарь диппредставительства Лев Терехов

ВЕНА, 15 декабря. /ТАСС/. Попытки руководства ЕС конфисковать заблокированные после начала СВО суверенные активы РФ окажут разрушительный эффект на экономику сообщества. Такое мнение выразил пресс-секретарь посольства России в Австрии Лев Терехов в статье для журнала International.

"В долгосрочной перспективе подобные действия окажут разрушительный эффект на экономику западных стран. Неизбежный отток капитала может оказаться фатальным для систем, основанных на заимствованиях, чрезмерном потреблении и финансовом доминировании", - отметил он.

На этом фоне страны глобального Юга, представляющие собой мировое большинство, активизируют усилия по построению справедливых, стабильных и защищенных правом международных экономических отношений, основанных на принципах суверенитета и равенства, добавил дипломат.

"Мировая экономика освободится от бремени западного доминирования и получит новый импульс к построению многополярной финансовой системы", - продолжал Терехов. Европейские страны могли бы стать частью этой системы, однако для этого им будет необходимо пересмотреть "саморазрушительный и противоречащий международному праву курс, в том числе в отношении российских резервов", а также вернуться к исполнению собственных международных обязательств, заключил дипломат.