Экс-сотрудник СБУ: фейк Зеленского в Купянске разоблачили по антидроновой сетке

Василий Прозоров рассказал, что в реальности стела у города разрушена сильнее, а противодронная сетка порвана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Опубликованное 12 декабря видео Владимира Зеленского якобы из Купянска было снято либо заранее, либо вовсе является дипфейком. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Переговорные позиции Киева слабеют с каждым днем. Украине отчаянно нужны "победы". Его офис решает вскрыть "консервы" и публикует обращение Зеленского с окраины Купянска якобы от 12 декабря. На видео он уверяет всех, мол, ситуация в городе под контролем. Выясняется, что этот ролик либо был снят ранее "на особый случай", либо вообще все сделано, не выходя из бункера. Самое очевидное тому доказательство заснял российский FPV-дрон. Он прилетел на место съемки и показал несоответствия с картинкой Зеленского. Сейчас стела разрушена сильнее, а противодронная сетка порвана", - сказал он.

Второй момент, на который обратил внимание экс-офицер СБУ, речь Зеленского построена так, что не упоминается ни дата, ни время года.

"Такое видео можно было бы опубликовать даже будущей весной. За одну поездку по линии фронта он может наснимать десятки подобных роликов в разных населенных пунктах, которые вбрасываются в нужный момент. И по старой доброй примете - если Зеленский выкладывает видео на въезде в прифронтовой город, считайте, что украинское командование с ним попрощалось", - добавил он.

Как ранее заявил источник ТАСС в Объединенной группировке войск ВС РФ, Украина для давления на США и внесения в мирный план корректировок вводит в заблуждение общественность об обстановке на линии соприкосновения. Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности.