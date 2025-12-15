Лавров назвал заслуженным выбор Казани культурной столицей Исламского мира в 2026 году

Министр иностранных дел РФ считает, что это говорит об успехе России в сохранении исторического наследия ее народов

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заслуженным выбор Казани в качестве культурной столицы Исламского мира в 2026 году и отметил, что это свидетельствует об успехе РФ в деле сохранения исторического наследия ее народов.

"Рассматриваем решение XIII Конференции министров культуры стран-членов Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры объявить Казань культурной столицей Исламского мира в 2026 году как свидетельство успехов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны в деле сохранения богатейшего исторического наследия населяющих ее народов", - говорится в приветствии министра к участникам мероприятия, посвященного презентации "Казань - культурная столица исламского мира" в 2026 году.

"Действительно, выбор в пользу столицы Татарстана заслуженный. Казань - яркий и самобытный город, место пересечения культур и религий. Здесь на протяжении столетий в мире и согласии проживают представители разных национальностей и конфессий. Убежден, что такая модель гармоничного сосуществования может служить хорошим примером для многих стран мира", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Россия традиционно поддерживает честные и взаимоуважительные отношения со странами Исламского мира. "Абсолютное большинство мусульманских государств - наши давние друзья и партнеры. Нас объединяет твердая приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на принципы Устава ООН во всей их совокупности, полноте и взаимосвязи, на ценности равной и неделимой безопасности. Мы твердо привержены уважению культурно-цивилизационного разнообразия народов мира, их естественному праву самим определять пути своего развития", - указал он.

"Уверен, что мероприятия, запланированные в рамках масштабной программы на 2026 год, послужат популяризации лучших достижений российской культуры, будут способствовать дальнейшему наращиванию гуманитарных связей между Россией и Исламским миром, упрочению атмосферы дружбы и доверия между нашими народами", - заключил российский министр.