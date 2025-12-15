Лавров назвал агрессивные действия ЕС главной угрозой в мире

Глава МИД РФ заявил, что элита в Брюсселе пытается подчинить себе национальные правительства

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Евросоюза главной угрозой на международной арене и "источником всех бед".

"Вы упомянули о некоторых процессах в самых разных частях земного шара. Но я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы, действия Европейского Союза, вернее, элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана". По его словам, "уже не раз в истории Европа становилась источником всех бед, "исчадием" кризисных, глубочайших явлений".