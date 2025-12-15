Лавров: РФ доносит до США, как можно нормализовать ситуацию вокруг Ирана

В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании кризиса, заявил глава МИД России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия доносит до США свои подходы по нормализации вокруг Ирана. В Вашингтоне заинтересованы в урегулировании кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Мы работаем с Исламской Республикой Иран. <...> Американцам мы излагаем свои подходы о том, как можно нормализовать нынешнюю ситуацию вокруг Исламской Республики Иран. Готовы оказывать содействие. Не буду вдаваться в детали. Там есть конкретные вещи, о которых знают и наши иранские друзья, и американцы, проявляющие заинтересованность в том, чтобы и этот конфликт был урегулирован президентом США Дональдом Трампом", - сказал министр.