Лавров: РФ не о чем общаться с текущим европейским руководством

У Москвы и Вашингтона есть каналы связи, отметил глава МИД России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон имеют каналы связи, но Европа в мании величия общаться с Россией не хочет. РФ не о чем говорить с текущим европейским руководством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"У нас есть каналы взаимодействия с администрацией США. Европа не хочет с нами общаться. Они все обуреваемы манией величия. Это их выбор. Нам с таким европейским руководством особо не о чем разговаривать", - сказал министр.