Лавров: Россия не предавала Сирию

Произошедшее там было внутренним делом республики, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия никого не предавала в Сирии, произошедшие там события были внутренним делом республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Нам говорили, что мы "предали" Сирию. Никого мы не предавали. Сейчас там произошли события, которые считаем внутренним делом Сирийской Арабской Республики. Мы имеем ровные, устойчивые отношения с новыми властями. Пусть приведут пример, когда, как им кажется, Россия кого-то "бросила", - сказал министр, комментируя утверждения западных СМИ о том, что Москва якобы когда-то отворачивалась от своих партнеров.