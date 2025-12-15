Лавров: Россия не предавала Сирию
Редакция сайта ТАСС
18:36
обновлено 18:50
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия никого не предавала в Сирии, произошедшие там события были внутренним делом республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
"Нам говорили, что мы "предали" Сирию. Никого мы не предавали. Сейчас там произошли события, которые считаем внутренним делом Сирийской Арабской Республики. Мы имеем ровные, устойчивые отношения с новыми властями. Пусть приведут пример, когда, как им кажется, Россия кого-то "бросила", - сказал министр, комментируя утверждения западных СМИ о том, что Москва якобы когда-то отворачивалась от своих партнеров.