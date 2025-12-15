Лавров: эксперты МАГАТЭ стыдливо не указывают, что ВСУ бомбят объекты на ЗАЭС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стыдливо умалчивают сведения о том, что Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) бомбит Киев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Упомяну Запорожскую атомную электростанцию, где наблюдатели МАГАТЭ присутствуют уже год, если не больше. Каждый раз, когда украинцы бомбят объекты этой атомной станции, наблюдатели МАГАТЭ стыдливо говорят, что не знают, откуда прилетели эти беспилотники и снаряды. Это тоже неправильно", - сказал министр.