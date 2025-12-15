Лавров: контакты с США дают надежду, что они стали глубже понимать позицию РФ

Вашингтон стал лучше понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Последние контакты с Соединенными Штатами по Украине вселяют надежду, что американцы стали глубже понимать позицию России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Американцы пытаются разобраться. Последние контакты с ними вселяют надежду, что они стали глубже понимать нашу позицию. Понимать то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идет. Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами", - указал министр.