Лавров: Россия всегда поддерживала Иран в переговорах по СВПД

В Москве пытались работать с европейцами, чтобы убедить Вашингтон вернуться к выполнению своих обязательств, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Никто не может усомниться в том, что Москва всегда поддерживала Тегеран в переговорах о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Понимаю, что в каждой стране есть политики. Иран - страна, где в медийном пространстве, в политических делах можно услышать самые различные мнения. Если всерьез об этом говорить, то ни нынешние, ни бывшие политики не могут предъявить России никаких претензий по поводу того, что на всех этапах развития переговоров [по СВПД] мы поддерживали Исламскую Республику Иран", - отметил министр.

Он напомнил, что когда был согласован и одобрен Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, это был консенсус, решение Совета Безопасности ООН; Иран взял на себя обязательства по транспарентности, по доступу МАГАТЭ к своим ядерным объектам и программам, которые выходили за рамки набора обязательств стран - членов ДНЯО.

"Иран взял на себя больше обязательств. И тогда МАГАТЭ это особо отметила, как значительный вклад в укрепление доверия через повышение транспарентности для западных стран, которые испытывали соответствующие подозрения. Нам казалось, все подозрения были закрыты. И когда через три года после одобрения этого плана СБ ООН, Соединенные Штаты вышли и сказали, что не будут ничего выполнять, нам казалось, что это печальное развитие событий", - отметил Лавров.

Западный подход к СВПД

Он подчеркнул, что в Москве пытались работать с европейцами, чтобы убедить Вашингтон вернуться к выполнению своих обязательств, но европейцы "предпочли все свалить на Исламскую Республику Иран и задействовали механизм "снэпбэк", который действительно был согласован в рамках СВПД, но это было сделано напрямую между министром иностранных дел Ирана и госсекретарем Соединенных Штатов Америки".

"По крайней мере Россия и Китай не участвовали в разработке этого механизма, - продолжил Лавров. - Он беспрецедентен в мировой практике, так как позволяет любому члену этой "группы", работавшей по иранской ядерной программе, сказать, что Иран якобы "не выполняет", поэтому вносим резолюцию, и никто не сможет ее "поломать" - санкции автоматически восстановятся. Когда мы узнали в 2015 г., что такая "развязка" была найдена между американцами и иранскими переговорщиками, мы поинтересовались, уверены ли наши иранские друзья, что это правильно. Нам сказали, что Иран не собирается ничего нарушать. Мы были в этом убеждены, поэтому данное положение не несло в себе каких-либо рисков".

По оценке Лаврова, иранские коллеги не учли того, что американцы могли в любой момент сами отказаться выполнять свои обязательства, что они и сделали. "Это не ошибка. Потому что никто не сомневался, что Иран не будет нарушать. Но, как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Знаю, что в иранском обществе было много комментариев. Сейчас эти комментарии сохраняются, в том числе там пытаются обвинить Российскую Федерацию в том, что мы чего-то где-то не доглядели, не доделали. Это "попытки с негодными средствами", - резюмировал глава МИД РФ.