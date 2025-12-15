Лавров: СССР совершил ошибку и предательство по отношению к ГДР

Власти ФРГ как завоеватели взяли под свой контроль все земли бывшей демократической республики, заявил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Советский Союз совершил ошибку и предательство, отдав ГДР на поглощение ФРГ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

Читайте также

Возрождение нацизма в ЕС и европейская "тяга к воровству". Заявления Лаврова

"Было такое предательство, к сожалению, в истории нашей страны, но тогда она называлась Советский Союз. В последние годы СССР было предательство, в том числе и в отношении ГДР, которую отдали на поглощение ФРГ. Власти ФРГ как завоеватели взяли под свой контроль все земли бывшей ГДР, а всех политических деятелей убрали с дороги. Им не было предложено никакого будущего. Это было поглощение, а не объединение", - отметил министр.

По его словам, тот факт, что сейчас восточногерманские немцы "совершенно по-другому воспринимают происходящее, довольно показателен". "Это было ошибкой и предательством со стороны Советского Союза, когда почти полмиллиона военнослужащих были выведены без какой-либо компенсации, а возможность сохранить свое присутствие в восточной части объединенной Германии была проигнорирована, - продолжил Лавров. - Мы это все помним. Колоссальную ошибку совершили власти тогдашней Западной Германии, когда после поглощения восточной части отнеслись к своим соотечественникам как к людям второго сорта".