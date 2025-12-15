Лавров: нормализация между Ираном и арабским миром позволит укрепить безопасность

Россия выступает за конференцию, которая была бы посвящена разработке концепции безопасности в районе Персидского залива

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нормализация отношений между Ираном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива будет содействовать укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Безусловно, любое сотрудничество, укрепляющее обороноспособность участников соответствующих процессов и их боеготовность, я считаю, является существенным, важным вкладом в укрепление мира и в создание ситуации, когда любому агрессору будет неповадно пытаться реализовывать свои агрессивные планы", - отметил Лавров.

"В связи с этим было множество инициатив в прошлом, в том числе и объявление Ближнего Востока и Северной Африки зоной, свободной от ядерного оружия. Знаем, как наши западные коллеги не очень способствовали тому, чтобы этот процесс развивался позитивно, - сказал глава МИД РФ. - Есть перспективный формат, который будет содействовать укреплению безопасности в регионе. Имею в виду отношения между Исламской Республикой Иран и Советом сотрудничества арабских государств - шесть ваших соседей по Персидскому заливу".

"Мы тоже всячески надеемся, что нормализация отношений между вами и этими арабскими монархиями, особенно с Саудовской Аравией, позволит продвигать различные форматы укрепления безопасности, - заявил министр. - Россия уже пару десятков лет выступает за конференцию, которая была бы посвящена разработке концепции безопасности в районе [Персидского] залива с участием непосредственно прибрежных стран и тех государств, которые соседствуют с вами, а также с вашими арабскими коллегами". По его словам, эта инициатива становится все более актуальной, особенно когда пытаются дискриминировать Иран с точки зрения той самой иранской ядерной программы, пытаются лишить Иран его законных прав.

"Очень важно, что, по нашей оценке, ваши арабские соседи не поддерживают попытки усиливать давление на исламскую республику. Военно-техническое сотрудничество является одной из основополагающих, главных основ укрепления безопасности, тенденций к ее укреплению, - обратил внимание Лавров. - К сожалению, все договоренности о безопасности, о поддержании уровня вооружений рождались после того, как стороны убеждались в бесперспективности военных методов решения конфликтов. Ядерное сдерживание основывается на этом же принципе - принципе взаимного сдерживания".