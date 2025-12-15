Миссия РФ: ЕС довел себя санкционной политикой до экономических трудностей

Госбюджеты стран Евросоюза "трещат по швам", отметили в постпредстве

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз довел себя своей санкционной политикой до серьезных экономических трудностей. Об этом заявили в миссии России при ЕС, комментируя очередные антироссийские рестрикции.

"С сожалением отмечаем неспособность Брюсселя осознать простую истину: если одно и то же действие многократно повторяется и не приносит искомого результата, то это означает, что изначальная стратегия в принципе не работает и является ущербной, - отметили в постпредстве. - Очевидно негативное влияние такой недальновидной и зашоренной санкционной политики на ситуацию в самом ЕС, включая нарастающие проблемы в социально-экономической сфере и падающий уровень жизни европейских граждан. Госбюджеты стран ЕС "трещат по швам". В 2026 года агрегированный показатель бюджетного дефицита по отношению к ВВП увеличится до 3,4%, показатель госдолга - до 83,8% ВВП". Согласно европейскому Пакту стабильности и роста, максимально допустимые показатели по госдолгу составляют 60% ВВП, по дефициту госбюджета - 3% ВВП.

"При этом для всех очевидны отчаянные попытки еврочиновников переложить собственную ответственность за указанные кризисные явления на Россию. Да и еще пытаться решить соответствующие проблемы за счет неприкрытого воровства российских государственных активов. Наглядным признанием таких махинаций со стороны Брюсселя стал принятый Советом ЕС 12 декабря 2025 года регламент о, по сути, бессрочном блокировании российских госактивов, в котором признается, что Евросоюз своей конфронтационной политикой довел себя до серьезных экономических трудностей. Теперь еэсовцы пытаются использовать это для оправдания собственных мошеннических действий в отношении наших суверенных активов", - подчеркнули в постпредстве РФ. "Незаконные санкционные меры ЕС получат своевременный и должный ответ со стороны России", - предупредили российские дипломаты.

Совет ЕС в понедельник принял "промежуточные санкции" против России, впервые с начала СВО не сумев оформить их в большой пакет ограничительных мер. Введенные рестрикции включают внесение в черный список 17 физических и 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть. Очередной 20-й пакет санкций Еврокомиссия намерена начать согласовывать в следующем году.