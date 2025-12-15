МЧС РФ будет готовить специалистов для КНДР

В ведомстве отметили, что всегда готовы оказать корейским коллегам помощь и поделиться соответствующим опытом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. МЧС России и КНДР подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки специалистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Заместитель министра МЧС России Роман Курынин встретился с делегацией Корейской Народно-Демократической Республикой во главе с заместителем министра по делам стихийных бедствий Ли Ги Чхолем. Стороны подписали меморандум в области подготовки специалистов и научно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В свою очередь замглавы МЧС Роман Курынин отметил, что ведомство всегда готово оказать корейским коллегам помощь и поделиться соответствующим опытом. "Учитывая союзнические отношения между нашими странами, мы планируем внести в правительство РФ предложения о подготовке корейских специалистов и их пребывании в России в период прохождения обучения на безвозмездной основе. Помимо этого, мы уже разработали учебные программы, включающие организацию связи, применение беспилотных авиационных систем, спасение на воде и в горной местности", - сказал он, слова которого процитировали в пресс-службе.

Там добавили, что обучение сроком от полугода до двух лет планируется проводить на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке. В свою очередь заместитель министра по делам стихийных бедствий Ли Ги Чхоль поблагодарил российскую сторону за приглашение и радушный прием, выразив уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия. В завершении встречи Роман Курынин пригласил делегацию спасательного ведомства КНДР принять участие в XVI Международной выставке "Комплексная безопасность - 2026", которая состоится в сентябре следующего года в Казани.