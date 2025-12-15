ФОРГО: Центральная Азия стала опорным регионом экономической стратегии РФ

Важную роль в устойчивости связей сыграли общее советское наследие, единые стандарты, язык, а также энергетическая и транспортная инфраструктура, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС. Центральная Азия перестала быть для России лишь традиционным направлением внешнеэкономической политики и превратилась в ключевой регион переориентации на Восток. Такой вывод содержится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФОРГО), посвященном развитию сотрудничества России и стран Центральной Азии. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что после 2022 года именно Центральная Азия стала пространством, где Россия не только сохранила, но и заметно расширила устойчивые каналы торговли, инвестиций, логистики и гуманитарного взаимодействия, одновременно формируя новую модель евразийской интеграции.

"Центральная Азия стала не "периферией" России, а опорным континентальным контуром ее экономической стратегии", - говорится в докладе ФОРГО.

Авторы подчеркивают, что важную роль в устойчивости связей сыграл исторический и институциональный фундамент - общее советское наследие, единые стандарты, язык, а также энергетическая и транспортная инфраструктура. Это позволило странам региона адаптироваться к вызовам 2022-2024 годов с опорой на механизмы СНГ, ЕАЭС и двусторонние форматы.

В ФОРГО отмечают, что Казахстан и Кыргызстан интегрированы в ЕАЭС как ядро институционального взаимодействия, тогда как Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан используют более гибкие форматы сотрудничества через СНГ и межправительственные комиссии, что обеспечивает общую системность и прогнозируемость.

Одновременно, как указывают эксперты, усложняется геополитическое измерение. Центральная Азия становится зоной конкуренции России, Китая, США, ЕС и Турции, однако прямой конфронтации пока удается избегать. Россия при этом сохраняет лидерство в сфере безопасности и гуманитарного присутствия, а страны региона проводят многовекторную политику.

В докладе также говорится о расширении направлений сотрудничества. К ключевым сферам отнесены энергетика, сельское хозяйство, развитие транспортных коридоров Север - Юг и Китай - ЦА - Россия, переход к расчетам в национальных валютах, а также совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и больших данных.

Рекомендации властям

Отдельный раздел доклада посвящен рекомендациям для российских властей. В ФОРГО предлагают упростить таможенные и санитарные процедуры в рамках ЕАЭС, внедрить единый цифровой таможенный портал, а также расширить использование механизмов расчетов в национальных валютах и системы передачи финансовых сообщений (СПФС) на страны Центральной Азии, не входящие в ЕАЭС.

Кроме того, эксперты рекомендуют нарастить поддержку несырьевого экспорта, расширить участие российских институтов развития в инфраструктурных и промышленных проектах в регионе, а также активизировать гуманитарное и образовательное сотрудничество, включая открытие филиалов российских вузов и развитие межрегиональных связей.

Авторы доклада также обращаются к властям стран Центральной Азии, предлагая развивать несырьевые сектора экономики, снижать бюрократические барьеры и формировать совместные индустриальные зоны с Россией. Для бизнеса, в свою очередь, рекомендовано активнее использовать новые логистические маршруты, создавать совместные предприятия и внедрять цифровые финансовые инструменты.

По оценке ФОРГО, в условиях санкций и геоэкономических сдвигов Россия и страны Центральной Азии выстраивают модель "адаптации без изоляции". В перспективе до 2030 года наиболее вероятным сценарием остается управляемая адаптация, однако углубление интеграции способно превратить Евразию в один из центров мировой многополярной экономики.