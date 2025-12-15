Посольство РФ в Канаде: Украину ждет возмездие за убийство Дугиной

В диппредставительстве напомнили, что 15 декабря, в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, политологу исполнилось бы 33 года

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Канаде заявило, что Украину ждет неотвратимое возмездие за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что 15 декабря, в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, Дугиной исполнилось бы 33 года. "Философ, публицист и общественный деятель, она была убита в результате теракта по прямому указанию киевского режима. Но Даша жива, поскольку живет ее дело. А преступную клику в Киеве настигнет неотвратимое возмездие", - подчеркнули дипломаты.

15 декабря в России ежегодно отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата была учреждена в 1991 году по решению Союза журналистов России.

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины.