Мадуро: стратегические отношения Венесуэлы и РФ будут развиваться

В Каракасе в 2026 году пройдет заседание Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня с участием председателя правительства РФ, сообщил президент Боливарианской Республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Jesus Vargas/ Getty Images

КАРАКАС, 16 декабря. /ТАСС/. Стратегические отношения Венесуэлы с Россией и между главами двух государств будут активно развиваться и в следующем году. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы ставим перед собой высокие цели во всех областях, чтобы 2026 год стал годом развития стратегических отношений президентов [РФ Владимира] Путина и Мадуро и двух наших стран", - сказал он, напомнив о телефонном разговоре с российским коллегой на минувшей неделе.

Мадуро сообщил, что в последнем квартале 2026 года в Каракасе пройдет заседание Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.