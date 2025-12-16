МИД РФ: прогресса в вопросе нормализации работы консульств России и США пока нет

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов выразил сожаление в связи с отсутствием прогресса по этому вопросу

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Прогресс по вопросу нормализации работы консульств России и США пока не просматривается. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Пока нет, к сожалению", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.