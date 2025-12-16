Лавров: РФ ценит понимание Южной Кореи и Японии отделяться от линии Запада

Глава МИД РФ навал западную линию глубоко идеологизированной

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия ценит понимание Южной Кореи и Японии отмежевываться от идеологизированной линии Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

"Мы ценим понимание соответствующими структурами, бизнесом Южной Кореи и Японии, понимание необходимости действовать прагматично и отмежевываться от глубоко идеологизированной линии Запада, которую западники пытаются навязать и своим азиатским союзникам", - сказал министр.

"В целом, мы продолжим укреплять взаимовыгодные связи с азиатскими и другими партнерами, будем оказывать содействие нашим северным территориям, бизнесу, общественным организациям и особое внимание продолжим уделять защите интересов коренных малочисленных народов Арктики, в том числе в рамках различных международных форумов", - заключил он.