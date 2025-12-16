Лавров: негативные тенденции в мире дают о себе знать и в Арктике

В качестве примера глава МИД указал на рост военно-политической напряженности и незаконный санкционный нажим

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Некоторые негативные тенденции в международной обстановке дают о себе знать и в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

"Сегодняшнее наше заседание посвящено теме арктического измерения межрегионального сотрудничества. Сразу хочу сказать, что негативные тенденции в международной обстановке, рост военно-политической напряженности, санкционный нажим незаконный, все это дает о себе знать и в высоких широтах. И одним из последствий конфронтационной линии Запада стала деградация некогда действенных механизмов многостороннего сотрудничества. Целый ряд из них прекратил свою работу, из тех, в которых Российская Федерация участвовала, и, по сути, единственным сохранившимся межправительственным форматом является Арктический совет", - отметил министр.