Шантаж США со стороны Великобритании и "лазейки" для кражи активов. Заявления СВР

Редакция сайта ТАСС

© Jakub Porzycki/ NurPhoto via Getty Images

Высшее руководство Великобритании в контактах с Евросоюзом "отчаянно продавливает" кражу замороженных российских активов. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Отмечается, что в случае продвижения Вашингтоном неприемлемой для европейцев сделки по Украине, британские чиновники будут шантажировать США перспективами сближения Европы с Китаем.

ТАСС собрал основные заявления СВР России.

О попытках незаконно изъять российские активы

Высшее руководство Великобритании в контактах с Евросоюзом "отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег".

Великобритания призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление "чрезвычайных обстоятельств": "Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать".

О шантаже