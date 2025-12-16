ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Шантаж США со стороны Великобритании и "лазейки" для кражи активов. Заявления СВР

Редакция сайта ТАСС
08:37
© Jakub Porzycki/ NurPhoto via Getty Images

Высшее руководство Великобритании в контактах с Евросоюзом "отчаянно продавливает" кражу замороженных российских активов. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Отмечается, что в случае продвижения Вашингтоном неприемлемой для европейцев сделки по Украине, британские чиновники будут шантажировать США перспективами сближения Европы с Китаем.

ТАСС собрал основные заявления СВР России.

О попытках незаконно изъять российские активы

  • Высшее руководство Великобритании в контактах с Евросоюзом "отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег".
  • Великобритания призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление "чрезвычайных обстоятельств": "Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать".

О шантаже

  • Великобритания доводит до ЕС недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к компромиссу с Россией "в погоне за финансовой выгодой".
  • Британские чиновники намерены шантажировать США "перспективами сближения Европы с Китаем": "Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине".
  • Лондон недостоверно утверждает, что Москва обещала Вашингтону направить замороженные активы "на реализацию совместных проектов".
 
