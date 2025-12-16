Сенатор Волошин: "репарационный кредит" Киеву подорвет доверие к юрисдикции ЕС

Не случайно Бельгия и депозитарий Euroclear предпочитают решать вопрос исключительно в правовом поле и даже согласны защищаться в судебном процессе в Арбитражном суде Москвы, отметил сенатор РФ от ДНР

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Экспроприация активов России под видом "репарационного кредита" для финансирования Киева подорвет доверие к юрисдикции ЕС. При этом на такое решение возможны зеркальные меры, в частности иски в суд с целью компенсации ущерба за счет активов элит Евросоюза в Азии и Африке, сообщил ТАСС сенатор РФ от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

По прибытии на плановую министерскую встречу Евросоюза в преддверии саммита 18-19 декабря, где лидеры хотят согласовать финансирование Украины в 2026-2027 годах, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что странам ЕС становится все более сложно достичь договоренности по экспроприации активов России под видом "репарационного кредита", но этот вариант для Еврокомиссии единственный, договориться об эмиссии евробондов не получится.

"Конфискация суверенных средств подрывает сами основы финансовой системы и доверие к европейской юрисдикции. Не случайно Бельгия и депозитарий Euroclear предпочитают решать вопрос исключительно в правовом поле и даже согласны защищаться в судебном процессе в Арбитражном суде города Москвы, признавая российскую юрисдикцию, что идет вразрез со всеми действиями Евросоюза с 2022 года. Это отражает элементарную рыночную логику: любые активы существуют ровно до тех пор, пока признается неприкосновенность собственности и исполнимость судебных решений, в том числе в рамках той же Нью-Йоркской конвенции 1958 года", - сказал сенатор.

По его словам, помимо подрыва доверия к европейским депозитариям, попытки безнаказанно забрать активы запустят зеркальные механизмы, в том числе возможны судебные решения вне юрисдикции Евросоюза, где у элит ЕС есть активы, в частности в Азии, Африке, Латинской Америке. "Речь идет о защите законных прав и демонстрации того, что разрушение правовых основ глобальных рынков больно ударит прежде всего по самим европейским инвесторам", - поделился мнением собеседник агентства.

Волошин отметил, что заявление Каллас свидетельствует о системном кризисе внутри Евросоюза. О евробондах для Украины договориться не удалось, потому что реального консенсуса между государствами ЕС по продолжению финансирования киевского режима нет, считает он.

"Евробюрократия, оторванная от избирателей и никогда не избиравшаяся на прямых выборах, пытается навязывать все более радикальные и непопулярные решения, вплоть до пересмотра принципа единогласия внутри Евросоюза, чтобы Венгрия, Словакия, Бельгия и другие страны не могли блокировать откровенно незаконные инициативы", - добавил он.