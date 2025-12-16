Лавров назвал регионы, которые активно создают условия для переезда иностранцев

По словам главы МИД РФ, это Калининградская, Нижегородская, Омская и Псковская области

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал четыре российских региона, которые наиболее активно создают условия для переезда в них иностранцев. По его словам, это Калининградская, Нижегородская, Омская и Псковская области.

На заседании Совета глав субъектов РФ при МИД глава внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее были намечены практические шаги по реализации указа президента России Владимира Путина о добровольном переселении иностранных граждан, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. "Сегодня можем констатировать, что достигнуты первые результаты. Особо хотел бы отметить Калининградскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую области, там создаются устойчивые и благоприятные условия для привлечения и адаптации переселенцев", - указал Лавров.

Министр уточнил, что в остальных субъектах Федерации указ также привлек большое внимание, но выделенные им четыре региона наиболее активно занимаются реализацией указа.

Лавров подчеркнул, что МИД России в этой сфере "плотно взаимодействует" с МВД и с Агентством стратегических инициатив и оказывает всем заинтересованным субъектам РФ информационную поддержку. В частности, по словам министра, при содействии Россотрудничества организуются поездки в регионы журналистов и блогеров, которые затем распространяют информацию о существующих условиях для переселенцев. "Рассчитываем на продолжение этой полезной совместной межведомственной работы с участием и структур гражданского общества", - заметил глава МИД РФ.