Лавров: РФ и африканские партнеры обсудят подготовку к третьему саммиту Россия - Африка

Также стороны обсудят промежуточные итоги реализации совместного плана действий

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская сторона обсудит с африканскими партнерами на второй министерской встрече в Каире подготовку к третьему саммиту Россия - Африка, проведение которого намечено на 2026 год. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

"Буквально через три дня в Каире, столице Египта, пройдет вторая министерская конференция между Россией и африканскими партнерами. Обсудим промежуточные итоги реализации совместного плана действий. Особое внимание уделим подготовке третьего саммита Россия - Африка, который планируется провести в 2026 году", - отметил министр.