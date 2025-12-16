ГД ратифицировала соглашение об основах отношений России и Мали

Для успешного развития отношений страны учредят смешанную российско-малийскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение об основах отношений между Россией и Республикой Мали. Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Соглашение было подписано 23 июня 2025 года в Москве. В рамках договоренностей страны будут развивать отношения на основе уважения, а также соблюдения национальных интересов друг друга и норм международного права. Стороны также будут взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями, обеспечения мировой безопасности и в контексте борьбы с новыми вызовами и угрозами, в том числе с международным терроризмом во всех его формах.

Согласно документу, Россия и Мали планируют содействовать развитию двусторонних торгово-экономических связей. Кроме того, государства будут сотрудничать в сферах науки, промышленности, финансов, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, информационных технологий, горного дела и добычи полезных ископаемых.

Для успешного развития отношений страны учредят смешанную российско-малийскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Работа комиссии будет регулироваться отдельными соглашениями между правительствами двух стран.

Стороны будут взаимодействовать и по другим направлениям, в том числе в сферах военного, культурного, спортивного и образовательного сотрудничества. В соглашении также подчеркивается, что РФ и Республика Мали поощряют сотрудничество между СМИ двух стран.