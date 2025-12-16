ГД ратифицировала соглашение России и Мозамбика о выдаче преступников

Договор был подписан 20 мая 2025 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников. Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин.

Соглашение было подписано 20 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. В рамках договоренностей страны будут по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или вынесения приговора. В документе отмечается, что выдача будет осуществляться за совершение преступлений, которые влекут уголовную ответственность по законодательству обоих государств и наказываются лишением свободы на срок не менее двух лет.

Вместе с тем в соглашении указано несколько случаев, в которых Россия и Мозамбик могут отказать друг другу в выдаче. В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, а также если есть достаточные основания полагать, что человека просят выдать для последующего преследования или наказания по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с политическими убеждениями.

Кроме того, в выдаче преступника может быть отказано, если получившая запрос страна посчитает, что выполнение просьбы нанесет ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам, а также если на территории отправившей запрос страны преступление, с которым связана выдача, наказывается смертной казнью.