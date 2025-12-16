Лавров назвал Африку одной из опор формирующегося многополярного миропорядка

Африканский континент будет играть все более значимую роль в глобальной политике, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Африканский континент становится одной из опор образовывающегося многополярного миропорядка, будет играть все более значимую роль в глобальной политике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

"В наших контактах с африканскими друзьями мы замечаем то, что я бы назвал вторым пробуждением Африки. От получения политической независимости они хотят двигаться к тому, чтобы и своими ресурсами, своими богатствами они распоряжались прежде всего в своих национальных интересах, оставаясь открытыми для международного сотрудничества, - отметил Лавров. - Эта тенденция подтверждает, что Африканский континент уже является и эта роль будет все более возрастать, становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике, в экономике и финансах".