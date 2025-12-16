Статья

Гарантии безопасности Украине и возможность перемирия. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Совместное заявление лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Украине, возможность перемирия и подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 16 декабря встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

О гарантиях безопасности

Кремль не видел текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву, комментировать публикации СМИ на эту тему Москва не будет: "Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-либо текстов пока не видели".

Россия проанализирует текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Украине, когда увидит его: "Когда увидим, тогда будем уже анализировать".

Об идее перемирия

Россия стремится к долгосрочному миру и не готова подменять его сиюминутными нежизнеспособными решениями: "Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями - мы вряд ли готовы в этом участвовать".

О разговоре Путина и Трампа

Последний разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 16 октября: "Это было сравнительно недавно. <…> Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом, это было сравнительно недавно".

О подготовке к прямой линии