Статья

Гарантии безопасности Украине и возможность перемирия. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
10:23

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Совместное заявление лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Украине, возможность перемирия и подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин 16 декабря встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

О гарантиях безопасности

  • Кремль не видел текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву, комментировать публикации СМИ на эту тему Москва не будет: "Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-либо текстов пока не видели".
  • Россия проанализирует текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Украине, когда увидит его: "Когда увидим, тогда будем уже анализировать".

Об идее перемирия

  • Россия стремится к долгосрочному миру и не готова подменять его сиюминутными нежизнеспособными решениями: "Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями - мы вряд ли готовы в этом участвовать".

О разговоре Путина и Трампа

  • Последний разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 16 октября: "Это было сравнительно недавно. <…> Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом, это было сравнительно недавно".

О подготовке к прямой линии

  • В Кремле идет активная подготовка к прямой линии президента: "[Идет] активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии".
  • Путин участвует в подготовке прямой линии и анализирует информацию из разных министерств: "Вся информация из обращений [россиян на прямую линию] постоянно докладывается президенту. Сам он, естественно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее".
  • Обращений россиян на прямую линию президента "очень много", существующая система позволяет анализировать их почти в онлайн-режиме: "Существующая методика и инструментарий позволяют нам обрабатывать их, анализировать практически в режиме онлайн".
 
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич