Гарантии безопасности Украине и возможность перемирия. Темы брифинга Пескова
10:23
Совместное заявление лидеров Евросоюза по гарантиям безопасности Украине, возможность перемирия и подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 16 декабря встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
О гарантиях безопасности
- Кремль не видел текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву, комментировать публикации СМИ на эту тему Москва не будет: "Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-либо текстов пока не видели".
- Россия проанализирует текст совместного заявления лидеров ЕС по гарантиям безопасности Украине, когда увидит его: "Когда увидим, тогда будем уже анализировать".
Об идее перемирия
- Россия стремится к долгосрочному миру и не готова подменять его сиюминутными нежизнеспособными решениями: "Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями - мы вряд ли готовы в этом участвовать".
О разговоре Путина и Трампа
- Последний разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 16 октября: "Это было сравнительно недавно. <…> Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом, это было сравнительно недавно".
О подготовке к прямой линии
- В Кремле идет активная подготовка к прямой линии президента: "[Идет] активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии".
- Путин участвует в подготовке прямой линии и анализирует информацию из разных министерств: "Вся информация из обращений [россиян на прямую линию] постоянно докладывается президенту. Сам он, естественно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее".
- Обращений россиян на прямую линию президента "очень много", существующая система позволяет анализировать их почти в онлайн-режиме: "Существующая методика и инструментарий позволяют нам обрабатывать их, анализировать практически в режиме онлайн".