Захарова: Сальвини точно сравнил Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр инфраструктуры и вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел точное сравнение между Гитлером и Наполеоном, у которых так и не получилось поставить Москву на колени, с современными европейскими лидерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова Сальвини, который заявил, что вряд ли глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц добьются успеха в том, чтобы поставить Москву на колени, если это не вышло у Гитлера и Наполеона.
"Сравнение точное, вывод бесспорный", - написала Захарова.
Сальвини в интервью в эфире телешоу на канале Rete4 отметил, что почти четыре года конфликта на Украине и 19 пакетов санкций, "которые должны были поставить [Россию] на колени <...>, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев".