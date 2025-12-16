Захарова: Сальвини точно сравнил Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном

Вице-премьер Италии указал, что вряд ли европейские лидеры добьются успеха в том, чтобы поставить Москву на колени

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр инфраструктуры и вице-премьер Италии Маттео Сальвини провел точное сравнение между Гитлером и Наполеоном, у которых так и не получилось поставить Москву на колени, с современными европейскими лидерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова Сальвини, который заявил, что вряд ли глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц добьются успеха в том, чтобы поставить Москву на колени, если это не вышло у Гитлера и Наполеона.

"Сравнение точное, вывод бесспорный", - написала Захарова.

Сальвини в интервью в эфире телешоу на канале Rete4 отметил, что почти четыре года конфликта на Украине и 19 пакетов санкций, "которые должны были поставить [Россию] на колени <...>, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев".