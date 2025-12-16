Рябков: у БРИКС нет задачи превратиться в полноценную международную организацию

Замглавы МИД РФ отметил, что с момента своего возникновения БРИКС преобразился - прошел даже несколько этапов качественной трансформации

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Задача превращения БРИКС в полноценную международную организацию на повестке пока не стоит. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра.

Замминистра отметил, что с момента своего возникновения БРИКС преобразился - прошел даже несколько этапов качественной трансформации. "Начиналось все как неформальная диалоговая площадка, а теперь это разветвленный, сложный, многокомпонентный механизм межгосударственного взаимодействия по широкому спектру направлений. При этом удалось избежать излишней бюрократизации, не допустить нежелательной жесткой привязки к организационной структуре. И это, в свою очередь, является гарантией того, что диалог ведется на равноправной основе, а коллективные ответы на текущие задачи вырабатываются достаточно эффективно - и без каких-либо "надстроечных" звеньев", - добавил Рябков.

"Задача превращения БРИКС в полноценную международную организацию на повестке дня пока не стоит", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Замминистра отметил, что в рамках объединения функционирует достаточно развитая механика финансово- и торгово-экономического сотрудничества. "Взаимодействие ведется по линии профильных ведомств и деловых сообществ государств. Эта модель доказывает свою эффективность на данном этапе, и вряд ли она требует корректировки. Как говорят англоязычные коллеги: don’t fix what works - не чини то, что работает. Вот этим принципом мы и руководствуемся", - подчеркнул он.

Рябков обратил внимание на то, что все решения в БРИКС принимаются только консенсусом. "Мы стараемся активно подключать партнеров к различным министерским и экспертным механизмам сотрудничества. Мы понимаем, что их участие идет на благо и самому БРИКС, повышает его потенциал. В любом случае, все решения в БРИКС принимаются только консенсусом - и это одна из ключевых гарантий того, что национальные интересы каждого государства защищены и обеспечены, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Нам не нужна институционализация ради институционализации. Нам нужно наращивание практической отдачи от партнерства в рамках БРИКС. На этом мы и будем сфокусированы".