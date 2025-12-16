Захарова в стихах прокомментировала потасовку Безуглой и Таруты в Раде

"Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла", - написала дипломат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шутливым четверостишием прокомментировала потасовку в Верховной раде, которая произошла между депутатами Марьяной Безуглой и Сергеем Тарутой.

Безуглая заблокировала трибуну украинского парламента с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского, затем возникла потасовка между ней и Тарутой.

"Под флагами ЕС / Попал нардеп в замес: / Она ему дала, / Куда и как могла", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Безуглая заявила о своем намерении блокировать работу парламента до тех пор, пока не уволят Сырского. Депутат пожаловалась на беспорядок на фронте, где нет пересмотра тактики управления боем и "сокращения раздутых штабов", а также на отсутствие изменений в процессе мобилизации.