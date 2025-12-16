ГД приняла поправку о праве ФСБ получать копии баз данных организаций

Такие копии должны будут уничтожаться по достижении целей их получения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку о праве ФСБ России получать для выполнения своих обязанностей копии баз данных организаций. Поправка принята ко второму чтению законопроекта о продлении действия разрешений на оружие в Донецкой и Луганской народных республиках.

Поправкой предлагается наделить ФСБ России правом получать на безвозмездной основе копии баз данных организаций, содержащих необходимую для ФСБ информацию. Копии должны будут уничтожаться по достижении целей их получения. Предполагается, что ФСБ будет нести ответственность за неправомерное использование копий баз данных. Кроме того, получение копий не должно создавать препятствия законной экономической деятельности организации.

Данное положение в случае принятия закона вступит в силу с 1 апреля 2026 года.