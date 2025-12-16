Рябков: БРИКС вступило во второй этап расширения

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что для этого есть возможности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. БРИКС вступило во второй этап расширения, для этого есть возможности, в том числе через создание категории государств - партнеров объединения. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра.

"Теперь мы уже вступили, наверное, во второй этап расширения. Я не буду здесь заниматься спекуляциями о том, когда, кто и в каком качестве пойдет на дальнейшее сближение с БРИКС. Возможности для этого есть - в том числе через создание категории государств-партнеров. Их уже тоже у БРИКС немало - стран, получивших такой статус за последнее время", - отметил он.

При этом Рябков подчеркнул, что встраивание стран, присоединившихся к организации после 1 января 2024 года, в архитектуру БРИКС и обеспечение плавности этого процесса было одним из приоритетов российского председательства в объединении в прошлом году. "Все участники БРИКС признают, что мы достаточно эффективно с этой задачей справились", - указал замглавы МИД РФ.

При этом Рябков также отметил важность вступления в БРИКС в этом году в качестве полноформатного члена Индонезии. "Она без раскачки приступила к сотрудничеству по всем направлениям и вносит, в общем, ценный и эффективный вклад", - добавил он.

По словам замминистра, интеграция "новичков" уже успешно завершена, с учетом тех результатов, которые они демонстрируют. "Как БРИКС функционирует в расширившемся виде - думаю, всем видно и заметно. Здесь нареканий быть не может. Практические результаты отражаются в итоговых документах. Достаточно взять объемные декларации лидеров, которые принимались в Казани в 2024 году и в Рио-де-Жанейро в 2025 году - видно, что сделано и что будет дальше делаться. Это программа действий, по большому счёту, не просто заявление о намерениях, а фактически дорожная карта практической работы. Здесь нам всем в БРИКС есть чем гордиться и есть куда дальше двигаться", - резюмировал высокопоставленный дипломат.