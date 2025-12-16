Госдума разрешила кандидатам на выборах указать статус самозанятого

Исключением станет случай, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается предоставить кандидатам на выборах право при регистрации указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого.

Документ внесло в палату парламента правительство РФ в октябре 2024 года, в первом чтении он был принят в январе 2025 года. Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 30 мая 2024 года. По нему отдельные положения закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" признаны не соответствующими Конституции РФ, так как "служат основанием для отказа в регистрации кандидата, указавшего в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации, в качестве рода занятий, что он является самозанятым, если согласно справке налогового органа такой кандидат поставлен на учет как налогоплательщик налога на профессиональный доход".

Согласно принятым изменениям, кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, будет вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.