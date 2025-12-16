Замглавы МИД: РФ обеспокоена экспроприацией суверенных активов государств

Москва призывает отказаться от политизации международного антикоррупционного сотрудничества, заявил Дмитрий Любинский

ДОХА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия обеспокоена практикой незаконного отчуждения национальных активов государств и призывает отказаться от политизации международного антикоррупционного сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

"Выражаем глубокую обеспокоенность незаконной экспроприацией суверенных активов государств, отсутствием прогресса в возвращении активов. Считаем неприемлемым навязывание условий для репатриации средств преступного происхождения (то есть, условий для возврата владельцу украденных у него средств - прим. ТАСС). Это противоречит принципам уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и равноправного сотрудничества", - сказал дипломат, выступая на 11-й сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, которая проходит в катарской столице.

Любинский подчеркнул, что Россия "придает большое значение осуществлению международного антикоррупционного сотрудничества на основе общепризнанных норм международного права и взаимного уважения национальных интересов". По его словам, российские власти наблюдают "политизацию международного сотрудничества" в этой области и фиксируют "большое число отказов зарубежных стран в удовлетворении по политическим мотивам запросов об оказании взаимной правовой помощи". "Отмечаем негативное влияние односторонних принудительных мер, используемых в качестве инструмента геополитической и экономической борьбы, на потенциал государств в противодействии коррупции. Призываем страны прекратить эту порочную практику и ответственно исполнять свои международные обязательства и резолюции конференции", - добавил он.

11-я сессия Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции проходит в Дохе 15-19 декабря. Участники форума обсуждают вопросы профилактики коррупции, уголовного преследования и международной правовой помощи, возвращения полученных коррупционным путем активов, а также функционирования механизма обзора осуществления конвенции.