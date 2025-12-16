Медведчук: без конституционного порядка выборы на Украине будут без выбора

В противном случае миллионы граждан будут лишены права голоса, заявил глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Проведение на Украине выборов до восстановления конституционного правопорядка, в том числе возобновления работы незаконно запрещенных партий и СМИ, прекращения преследования граждан по политическим мотивам, станет "выборами без выбора". Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Проведение выборов или референдума без реализации указанных мер, по сути, станет "легитимизацией" режима и "выборами без выбора". Именно поэтому они должны стать основой изменений законодательства Украины и приведения его в соответствие с действующей конституцией для организации и проведения справедливых и демократических выборов. В противном случае миллионы граждан Украины будут лишены права голоса и участия в государственных делах, их права на свободу политической деятельности и свободу слова будут попраны, что противоречит не только основному закону, но и нормам международного права, и повлечет признание результатов таких выборов или референдума нелегитимными", - написал Медведчук в своей статье, размещенной на сайте движения.