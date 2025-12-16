Москалькова готова содействовать в репатриации политзаключенных с Украины

Омбудсмен сообщила, что у нее в работе находится почти 500 обращений от репрессированных

Редакция сайта ТАСС

© Галина Евдокимова/ ТАСС

НОВАЯ ГУТА /Белоруссия/, 16 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вопросы репатриации людей, подвергнутых уголовному преследованию на Украине, находятся в компетенции спецслужб, она готова содействовать в организационно-правовых вопросах.

Ранее в интервью ТАСС федеральный омбудсмен сообщила, что у нее в работе находится почти 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей, в том числе от священников, правозащитников и журналистов.

"Это зона ответственности спецслужб, которые должны определиться по возможности взаимной репатриации. Мы со своей стороны готовы обеспечить организационно-правовые вопросы, связанные с логистикой, обеспечением документов, если нужно, связи с родственниками", - сказала Москалькова.