Москалькова обсудит с Лубинцом вопрос возвращения курян

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что 12 жителей Курской области находятся в Сумах

НОВАЯ ГУТА /Белоруссия/, 16 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в повестке встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом есть в том числе вопрос возвращения с Украины 12 жителей Курской области и выезда на родину из Курской области шести украинцев.

"Возвращение курских жителей - их 12 человек, которые находятся сейчас в городе Сумы. <…> И также шесть человек, которые у нас находятся в Курске, вывезенные из зоны боевых действий российскими военными и желающие вернуться в свои семьи, к своим родным и близким. Но до сих пор мы не получили четкого понимания, когда их готова забрать украинская сторона. Сегодня это один из вопросов нашей повестки", - сказала Москалькова журналистам.

Ранее в интервью ТАСС Москалькова сообщила, что украинская сторона пока не принимает шестерых своих граждан, которых по их просьбе вывезли из зоны боев в Сумской области, но теперь они хотят вернуться к родным. По ее словам, российские власти не препятствуем этому, но нет согласия украинской стороны на их прием.