Посол РФ: председательство Индии в БРИКС в 2026 году обещает быть насыщенным

Денис Алипов отметил, что индийская сторона в общих чертах уже обозначила свои приоритеты

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Предстоящее в 2026 году председательство Индии в БРИКС обещает быть насыщенным. Такое мнение высказал посол РФ в Индии Денис Алипов, который принял участие в дискуссии, организованной аналитическим центром Observer Research Foundation.

По его словам, Индия "уже в общих чертах обозначила свои приоритеты". "В ближайшие дни и месяцы она, безусловно, более подробно их представит. Будет предложена всеобъемлющая, детальная программа, рассчитанная на весь следующий год. И я думаю, Индия отлично справится с этой задачей, как это было во время ее председательства в G20 несколько лет назад", - сказал посол, выразив уверенность, что "будущий год в рамках БРИКС под председательством Индии обещает быть очень насыщенным и интересным".

Как напомнил посол, в 2024 году несколько стран начали работу в рамках БРИКС, многие государства планируют присоединиться к этому объединению. "Есть очевидный интерес к этой платформе, которая не является организацией, а представляет собой неформальное объединение, площадку для различных стран, предлагающую основанную на консенсусе платформу для обсуждения различных вопросов", - указал он.

"Существуют сотни направлений взаимодействия, которые мы обсуждаем и по которым сотрудничаем в политике, экономическом развитии, образовании, научных исследованиях. Новый банк развития финансирует различные проекты в странах-членах. Думаю, популярность БРИКС объясняется тем, что это очень открытая и удобная платформа для сотрудничества между странами-участницами", - добавил глава российского диппредставительства.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в ходе встречи шерп и су-шерп стран БРИКС 11-12 декабря в Бразилии индийские партнеры обозначили основные приоритеты своего председательства в 2026 году. В частности, планируется сфокусироваться на укреплении многосторонности, реформировании институтов глобального управления, обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, стимулировании инноваций и технологической кооперации, а также на борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, бедностью и изменением климата.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. С начала 2025 года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.