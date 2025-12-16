В ООН призвали Украину защитить российских военнопленных от пыток

Некоторые российские солдаты в плену пожаловались на жестокое обращение в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украинским властям следует защитить российских военнопленных от пыток и жестокого обращения. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"[С середины ноября] мы также провели беседы со 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, содержащимися под стражей на Украине, - сказал он на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). - Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей".

"Я настоятельно призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения", - подчеркнул Тюрк.