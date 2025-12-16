Посольство РФ активно помогает в подготовке выборов в ЦАР

В фокусе внимания находится обеспечение ситуации в сфере безопасности в стране, сообщили в диппредставительстве

НАЙРОБИ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия принимает "самое деятельное участие" в подготовке всеобщих выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), назначенных на 28 декабря. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Банги.

Как отметили в диппредставительстве, в фокусе внимания находится обеспечение ситуации в сфере безопасности в стране "в этот критически важный момент истории". "В координации с сектором безопасности - армией, полицией, жандармерией - идет развертывание подразделений с учетом размещения избирательных участков, взяты под контроль основные транспортно-логистические узлы. Продолжается разоружение и демобилизация боевиков, а также зачистка территории от остатков наиболее непримиримых незаконных вооруженных формирований", - сказал собеседник агентства.

"Уверены, что выборы пройдут успешно и народ ЦАР непременно сделает суверенный и правильный выбор, который будет признан международным сообществом", - добавили в посольстве.

Во время всеобщих выборов населению ЦАР предстоит избрать президента, депутатов парламента, а также представителей местных органов власти. На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.