МИД РФ прокомментировал позиции ФРГ и Италии по резолюции о героизации нацизма

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что решение этих стран проголосовать против вызывает особую тревогу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Позиции Германии, Италии и Японии, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, вызывают особую тревогу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Символично, что именно этот политический блок (коллективный Запад - прим. ТАСС) из года в год не оставляет попыток помешать принятию российской инициативы, не гнушаясь при этом использованием недобросовестных процедурных уловок, и неизменно голосует против международных усилий по борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Особую тревогу вызывают позиции Германии, Италии и Японии как бывших членов "Оси". Их потакание опасным тенденциям заставляет усомниться в искренности их раскаяния в совершении преступлений в годы Второй мировой войны", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что мировое большинство солидарно с российскими подходами к проблематике борьбы с героизацией нацизма. "Это особенно символично в год празднования 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне, учреждения Организации Объединенных Наций и создания Нюрнбергского трибунала. В Москве убеждены, что принятие данной тематической резолюции внесет существенный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - добавили в дипведомстве.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Документ поддержали 119 стран, 51 государство выступило против, 10 - воздержались. Среди проголосовавших против - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Украина и Япония.

Россия и группа соавторов из разных регионов мира на протяжении почти 20 лет вносят эту резолюцию, и ее поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. В документе также решительно осуждается "использование в образовательном процессе образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений".