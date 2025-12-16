Кнайсль: Трамп обозначил страны, которые вместо G7 будут играть важную роль

Экс-министр иностранных дел Австрии указала, что Япония, например, очень долго была второй крупнейшей экономикой мира, пока ее не обогнал Китай

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вашингтон, говоря об объединении США, России, Китая, Индии и Японии, выделил страны, которые действительно будут играть важную роль на международной арене. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Читайте также

Карин Кнайсль: у Зеленского не осталось шансов

Бывшую главу австрийского МИД попросили прокомментировать сообщения о том, что США рассматривают возможность создания замены G7 - объединения C5, в которое войдут Соединенные Штаты, Китай, Индия, Япония и Россия. "Это государства, которые играют роль в экономическом, демографическом и политическом отношении", - пояснила она.

Кнайсль указала, что Япония, например, очень долго была второй крупнейшей экономикой мира, пока ее не обогнал Китай. "Япония до сих пор сталкивается со своими демографическими проблемами, а также проблемами банковского сектора, которые начались в 1990-е годы. Но, несмотря на это, Япония является важнейшим игроком как с российской, так и с американской точки зрения - прежде всего в сфере высоких технологий. Поэтому Японию, конечно, нельзя исключать", - пояснила она.

По ее мнению, точно так же могла бы рассматриваться и другая технологически продвинутая страна Азии, как, например, Республика Корея. "Южная Корея, без сомнения, с точки зрения инноваций столь же важна. Но Япония, несомненно, играет более значимую роль по сравнению с Южной Кореей. Эти страны просто отражают соответствующий вес", - добавила она.

В то же время, отметила Кнайсль, "Европа больше не играет никакой роли" в мире. "Если бы дело дошло до такого сотрудничества в формате C5, то было бы совершенно очевидно, что Европа больше не важна. Тогда можно было бы и в Совете Безопасности ООН заново распределить места. Потому что зачем тогда право вето Франции и Великобритании?" - задала она вопрос.

Экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что о потере веса G7 в последние годы говорилось неоднократно. "Почему там Канада, почему там Италия? У меня, конечно, есть уважение к Италии как к древней культурной нации, но на мировой сцене это не играет роли, - заметила она. - И там всегда присутствуют два представителя от Брюсселя: это всегда Еврокомиссия и председатель Совета ЕС. Всегда два человека, которые представляют европейцев - в дополнение к тем европейским странам, которые и так уже там сидят, таким как немцы, британцы и французы".