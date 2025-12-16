В РФ появится единый порядок аренды госимущества для размещения оборудования связи

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко отметили, что это ускорит развертывание сетей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разработает единый порядок аренды государственного и муниципального имущества для размещения оборудования сетей связи, что ускорит развертывание сетей и повысит эффективность управления госимуществом. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Закон об установлении единых правил доступа организаций связи к государственным и муниципальным объектам недвижимости для размещения на них телекоммуникационного оборудования принят 16 декабря Госдумой во втором и третьем чтениях.

Как отметили в аппарате вице-премьера, документ поможет внести значимые инфраструктурные изменения для развития цифрового будущего России, поскольку сейчас операторы связи сталкиваются с дефицитом площадок для размещения оборудования, что приводит к невозможности обеспечения граждан связью в нужном объеме. Для решения этого вопроса необходимо систематизировать порядок аренды государственного и муниципального имущества. Сейчас, как констатировали в аппарате, порядок разрознен и непрозрачен, так как собственники имущества самостоятельно определяют правила, что ведет к затягиванию сроков согласования.