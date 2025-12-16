Посольство РФ назвало безосновательными утверждения Лондона об угрозе от Москвы

В российском диппредставительстве призвали британцев прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Лондон должен прекратить изображать Россию в качестве врага Великобритании и Европы, а его утверждения о якобы существующей угрозе со стороны Москвы безосновательны. Об этом говорится в заявлении, распространенном посольством РФ в Соединенном Королевстве в ответ на последние высказывания британских официальных лиц, включая главу службы внешней разведки Соединенного Королевства MI6 Блез Метревели и начальника штаба обороны ВС Великобритании главного маршала авиации Ричарда Найтона.

"Призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население", - сообщили в посольстве. "Считаем необходимым напомнить несколько очевидных фактов. У России нет планов, намерений или причин вступать с Соединенным Королевством в вооруженное противоборство, чем местная пресса пугает свою аудиторию. Все наветы в жанре "гибридных угроз" также совершенно безосновательны", - добавили в диппредставительстве, заметив, что журналисты и комментаторы, "пересказывая эти откровенно недружественные речи, умудряются еще больше сгустить краски".

"Сообща и целенаправленно они рисуют острую и всеобъемлющую угрозу, которую якобы испытывает Соединенное Королевство со стороны России. Стращают "сынов и дочерей нации" тем, что им нужно готовиться сражаться - очевидно, с нашей страной. Вспоминают весь наработанный за последние годы перечень беспочвенных обвинений", - сообщили в посольстве.

Там напомнили, что России в последние недели вменялись "кибератаки на магазины Marks & Spencer, хаос в бездарном управлении аэропортами, изучение подводной инфраструктуры, какие-то поджоги и дезинформацию", а также "агрессивные намерения в отношении соседей и НАТО". За этими заявлениями, обратили внимание российские дипломаты, "следуют призывы к мобилизации государства и общества, а также еще более жесткой линии" в отношении РФ.

Защита интересов России

При этом, говорится в заявлении диппредставительства, "в британском обществе будто бы не слышат заявления российского руководства - президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова".

"Политики и лидеры общественного мнения, пропуская мимо ушей наши разъяснения, не только вредят интересам своей страны, но и демонстрируют во всей красе лицемерие. Они говорят о мифической угрозе с Востока, когда совершенно реальные ракеты Storm Shadow бьют по территории России; британские специалисты помогают Киеву создавать дроны, которые в том числе атакуют гражданские суда, военные тренируют, обучают, оснащают ВСУ, наемники в рядах украинских формирований погибают или попадают в плен, представители спецслужб Соединенного Королевства открыто склоняют наших граждан к предательству", - сообщили в посольстве РФ.

В заявлении подчеркивается, что подходы РФ и Великобритании "принципиально расходятся" по вопросу урегулирования кризиса вокруг Украины, которая "используется странами Запада в качестве оружия против России". "Естественно, мы будем принимать все необходимые меры и использовать соответствующие средства для защиты наших интересов. Но зачем же неубедительно пытаться делать из России угрозу для Великобритании? В попытке толкнуть европейские государства на путь войны с нашей страной мы видим в первую очередь стремление прикрыть провалы собственной политики", - уверены в диппредставительстве.

Там обратили внимание на множество проблем, стоящих перед британским обществом: сложности в сферах налогообложения, здравоохранения, миграции, международной торговли, энергетики, новейших технологий. "Помогает ли нагнетание российской угрозы их решению? Очевидно, что нет. Зато прекрасно отвлекает внимание, защищает от неудобных вопросов", - говорится в заявлении.

"Отдавать придется с процентами"

"Британцы известны прагматизмом и предприимчивостью, которые позволили им в прошлом создать огромную империю. Сейчас Лондон призывает инвестировать в проект, который, как уже всем очевидно, обречен на банкротство. Все средства, которые направляются Киеву, будут в буквальном смысле закопаны в землю или разворованы. Британские налогоплательщики уже видят свои деньги в Лондоне на Мейфэйр (престижный лондонский район - прим. ТАСС) в виде роскошных автомобилей с украинскими номерами. В том, что касается желания украсть на нужды Киева российские суверенные активы, то напомним поговорку: "Берешь чужие, а отдавать - свои". Отдавать придется, и с процентами", - предупредили в посольстве России.

Найтон ранее заявил, что, хотя вероятность "существенной прямой атаки или вторжения" России в Соединенное Королевство оценивается не более чем в 5%, все британское общество, а не только вооруженные силы, должно готовиться к потенциальному военному конфликту.