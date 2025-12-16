Путин отметил вклад Межведомственной комиссии по защите гостайны в нацбезопасность

Президент подчеркнул важность задач, стоящих перед комиссией, и требование глубоких знаний, ответственного подхода, неукоснительного выполнения обязанностей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление участникам торжественного заседания, посвященного 30-летию образования Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, отметив кропотливую деятельность ведомства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшие годы комиссия накопила серьезный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла большой вклад в обеспечение национальной безопасности страны. При ее координирующей роли были разработаны ключевые нормативные документы, обеспечивающие режим секретности, допуск граждан и организаций к государственной тайне. И конечно, особо отмечу вашу кропотливую, востребованную деятельность по рассекречиванию архивных материалов, которые открывают новые, ранее неизвестные факты, помогают восстанавливать историческую правду", - говорится в послании главы государства.

Президент подчеркнул важность задач, стоящих перед комиссией, и требование глубоких знаний, ответственного подхода, неукоснительного выполнения обязанностей. Он выразил убежденность в том, что участники и дальше будут достойно решать поставленные задачи на благо страны и ее граждан. Путин пожелал участникам заседания всего самого доброго.